التعليم تصدر بياناً بشأن الاستثناءات والدور الثالث والتحميل

2018/10/03 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التزام الجامعات المؤسسات الأكاديمية بمعايير الترصين العلمي وعدم تعاطيها مع اية حالة تخل بنسق العملية التعليمية، فيما أكدت الوزارة السياقات الثابتة في بلورة رؤيتها وقرارتها العلمية.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في هذا الصدد ننتقد أصواتا تطالب بتمرير استثناءات تعارض قرارات المؤسسات المعنية وسلطتها العلمية ولا تضع بالحسبان محددات الفصل بين السلطات”.

وتابع، “من هنا فإن قراراتنا برفض الدور الثالث وظاهرة التحميل والسقف الزمني المفتوح لإعادة المرقنة قيودهم قائمة كونها تنطلق من تقدير مصلحة التعليم العالي في العراق الذي بات منافسا وحاضرا في المحافل الدولية والتصنيفات العالمية”.

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