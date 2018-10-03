تراجع عجز الموازنة في إيطاليا خلال النصف الأول لعام 2018

2018/10/03 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض عجز الموازنة في إيطاليا خلال النصف الأول من العام الجاري، في إشارة إيجابية لأداء الحكومة الحديدة.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي العجز إلى الناتج الإجمالي المحلي لدى إيطاليا تراجع في أول 6 أشهر من العام الجاري إلى 1.9% مقابل مستوى 3% في الفترة المماثلة من عام 2017.

وذكر البيان أن عجز الموازنة في 2017 عكس تكاليف إنقاذ اثنين من البنوك والذي يُمثل 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الماضي.

وفي أبريل الماضي توقعت الحكومة الإيطالية أن يبلغ إجمالي العجز في العام الجاري 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل منذ مستوى العام الماضي عند 2.4%.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الإيطالية خطتها للموازنة المالية للعام المقبل عند مستهدف عجز 2.4%.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن الحكومة تخطط لخفض المستهدف في 2020 و2021 عند مستوى 2.2% و2% على الترتيب.

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