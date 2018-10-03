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حسم منصب محافظ واسط للحكمة وترشيح سبع شخصيات
2018/10/03 | 18:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / خاص…أعلن مجلس محافظة واسط ، الأربعاء، عن ترشيح سبع شخصيات لمنصب المحافظ بعد فوز المحافظ الحالي محمود مله طلال بعضوية البرلمان ، مبينا ان التوافقات السياسية حسمت المنصب لتيار الحكمة.وقال عضو المجلس صاحب الجليباوي لـ/المعلومة /، إن “محافظ واسط محمود مله طلال لازال في منصبه ولم يؤد اليمين الدستوري عضوا في البرلمان”.وأضاف ان “الكتل السياسية بدأت مباحثاتها بشان مرشحها لمنصب المحافظ خلفا لملة طلال “، مشيرا الى ان “التوافقات حسمت المنصب لصالح تيار الحكمة”.وأفاد ان “تيار الحكمة قدم حتى الان سبعة مرشحين لمنصب المحافظ بعضهم أعضاء في المجلس ولا يزال العمل جاري لدراسة سيرهم الذاتية والتوافق بشان احدهم”.انتهى25و

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