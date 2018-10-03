ثنائي يوفنتوس يغيبا عن مواجهة أودينيزي

2018/10/03 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن يوفنتوس الإيطالي، غياب لاعبيه، سامي خضيرة ودانيلي روجاني، عن صفوف الفريق في لقاء أودينيزي المقبل.

اللقاء المقرر إقامته السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي، والذي يتصدره يوفنتوس بالعلامة الكاملة بالفوز في 7 لقاءات.

خضيرة عاد لقائمة يوفنتوس أمس، وشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة أمام يونج بويز بدلاً من البوسني ميراليم بيانيتش، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 3, 2018وكان أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، قد أكد قبل لقاء الفريق السويسري بأن خضيرة سيكون متواجدًا في لقاء أودينيزي حال المشاركة أمام يونج بويز.

ويعاني خضيرة لاعب ريال مدريد السابق من مشاكل عضلية، تسببت في عدم جاهزيته للقاء السبت المقبل، حيث ينتظر أن يتم فحصه طبيًا بين اليوم أو الغد لمعرفة حالته البدنية.

أما روجاني فأكد البيانكونيري فأنه تعرض لكسر في الأضلاع أمام فروزينوني وسيغيب عن لقاء أودينيزي أيضًا.

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— جول مصر (@goaleg) October 3, 2018ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز العاشر على التوالي في جميع المسابقات حال الفوز على بيانكونيري أوديني قبل التوقف الدولي.





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