فترة صادمة - الكشف عن مدة غياب علي معلول بعد الإصابة

2018/10/03 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تعرض التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، لإصابة قوية في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب السلام بالقاهرة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن علي معلول يعاني من إصابة في منشأ العضلة الضامة، وأيضًا العضلات السفلى للبطن.



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علي معلول سيحتاج لعلاج سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهرين، وذلك لتماثله للشفاء والتأهيل والعلاج اللازم.

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— جول مصر (@goaleg) October 3, 2018إصابة اللاعب التونسي ستجعله يغيب عن باقي مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلعب الفريق الأحمر أمام وفاق سطيف في إياب نصف النهائي يوم 23 أكتوبر الجاري.

وفي حال تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيلعب مباراتي الذهاب والعودة خلال شهر نوفمبر المقبل.

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علي معلول يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.





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