كأس الاتحاد الآسيوي | ألتين أسير يتأهل إلى النهائي لمواجهة القوة الجوية

2018/10/03 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر تمكن ألتين أسير التركمانستاني من خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الاسيوي بعدما تعادل إيجابيًا أمام 25 إبريل الكوري الشمالي بهدف لكل منهما، في إياب نصف النهائي.

تقدم الفريق الضيف الكوري الشمالي أولًا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بهدف سونج هيوك هان، فيما أدرك أورازاسخيدوف لصاحب الأرض في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

ألتين أسير استفاد من تمكنه في لقاء الذهاب من تسجيل هدفين خارج أرضه، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليصعد إلى النهائي بفارق الأهداف.



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ومن المقرر أن يواجه الفريق التركمانستاني فريق القوة الجوة في النهائي، المنتظر إقامته في 27 من أكتوبر الجاري، بعدما تغلب الفريق العراقي على الجزيرة الأردني برباعية مقابل هدف وحيد.

ليلة صعبة ونتائج غير متوقعة لبعض المباريات، إليكم أبرز ما حدث في مباريات دوري أبطال أوروبا ليلة أمس🧐 pic.twitter.com/bhPJFOjs3W

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

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