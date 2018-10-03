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الداخلية تنجح فى تصفية ” 15 إرهابى بالعريش ”  
2018/10/03 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعلنت وزارة الداخلية المصرية انه قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد إستعداد بعض العناصر الإرهابية بالعريش، القيام بعمليات عدائية بالتزامن مع إحتفالات السادس من أكتوبر، حيث تم مداهمة تلك العناصر بإحدى المزارع بالعريش، ونجحت فى تصفيتهم ” وعددهم ١٥ عنصر ” عقب تبادل لإطلاق النار وعثر بحوزتهم على ( 5 سلاح آلى – 4 بندقية خرطوش – 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير – كميات كبيرة من الذخيرة ).وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .

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