62 % يصوتون على خيار مرشح التسوية في استفتاء 'الغد برس' حول منصب رئاسة الوزراء

2018/10/03 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طرحت "الغد برس" الاسبوع الماضي، استفتاءً لمتابعيها بشأن من تكون الغلبة في اختيار مرشح رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.وصوت 13% من متابعينا على ان مرشح رئاسة الوزراء سيكون لتحالف الاصلاح الاعمار، فيما صوت 24% بانه لصالح تحالف البناء، ولكن اغلبية التصويت كانت بنسبة 62% لطرح مرشح التسوية بين الكتل السياسية.

يشار الى ان "الغد برس"، تطلق كل يوم جمعة، استفتاءً لمعرفة آراء متابعيها في عدد من المواضيع الامنية والسياسية في العراق، حرصا منها على تقريب صوت المواطن من الحكومة والجهات السياسية.

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