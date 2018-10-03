فوز أميركيين وبريطاني بجائزة نوبل للكيمياء

2018/10/03 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل، اليوم الأربعاء، فوز الأميركيين فرنسيس آرنولد وجورج سميث والبريطاني جريجوري وينتر بجائزة نوبل للكيمياء عن بحثهم الذي يستخدم أسلوب التطور الموجه لإنتاج إنزيمات لكيماويات وعقاقير جديدة.وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان عن منح الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) ”الفائزون بجائزة […]

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