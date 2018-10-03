English | كوردى


القوات الامنية تنفذ حملات دهم وتفتيش بحثاً عن الاسلحة في مدينة الصدر
2018/10/03 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هل سيتمكن عادل عبد المهدي من تشكيل حكومة تضم وزراء تكنوقراط بعيدين عن المحاصصة الحزبية والطائفية؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تنفذ حملات دهم وتفتيش بحثاً عن الاسلحة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تنفذ حملات دهم وتفتيش بحثاً عن الاسلحة في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ أوليفييه جيرو: عام 2018 كان مميزاً
⋙ دوري أبطال أوروبا: بوغبا يلتزم الصمت لأنه ممنوع من الكلام
⋙ الرجاء البيضاوي يعود من نيجيريا بفوز ثمين
⋙ الحزب الديمقراطي الكوردستاني: رئاسة الجمهورية وطريقة اختيارها لا يمثلان شعب كوردستان ولا استحقاقاته
⋙ الوطني الكوردستاني: الديمقراطي الكوردستاني لم يرغب في أي وقت بمنصب رئاسة العراق
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو 2 .. قبل قليل حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد
⋙ بالفيديو: سوق الحبوبي يثير الجدل في كربلاء!
⋙ بالصور.. تلاميذ مدرسة ابتدائية مع اوليائهم ينظمون وقفة احتجاجية وسط البصرة
الأكثر شيوعا