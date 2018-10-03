القوات الامنية تنفذ حملات دهم وتفتيش بحثاً عن الاسلحة في مدينة الصدر

2018/10/03 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل سيتمكن عادل عبد المهدي من تشكيل حكومة تضم وزراء تكنوقراط بعيدين عن المحاصصة الحزبية والطائفية؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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