2018/10/03 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر الطماطم يرتفع إلى 3000 دينار ومطالبات شعبية بخفضها

بغداد/..



شكا أهالي محافظة الديوانية من صعود سعر الطماطم، وتجاوزها الـ3000 دينار للكيلو الواحد، مبدين امتعاضهم مما يحدث في السوق العراقية.

وقال المواطن عادل السوداني، لـ"عين العراق نيوز"، ان "سعر كيلو الطماطم أصبح مرتفعاً جداً ويثقل كاهل المواطنين، ووصل سعر الكيلو ثلاثة الاف دينار"، مبينا ان "دول العالم حين ترتفع اسعار الاغذية فيها تفتح تحقيقات كثيرة بهذا الخصوص إلا في العراق".

من جانبه، قال المواطن مؤمن قاسم لـ"عين العراق نيوز"، ان "الحكومة انشغلت بتشكيل وزاراتها وتقسيم المناصب، وتناست ما حدث في السوق العراقية، من ارتفاع للاسعار، وهذا أمر يرهق كاهل المواطن الفقير".

وكان ناشطون عراقيون، قد اطلقوا الاثنين الماضي، حملة #خلوها_تعفن، من أجل الضغط على الجهات المعنية بخفض سعر الطماطم، التي ارتفع سعرها خلال الفترة الأخيرة.

وارتفعت اسعار بعض المنتجات الغذائية عقب قرار الحكومة الايرانية، بتخفيض التصدير الى العراق بهدف المحافظة على اسعار هذه المنتجات في داخل ايران.



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