English | كوردى


الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصداقة مع إيران
2018/10/03 | 19:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصداقة مع إيران) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصداقة مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ سعر الطماطم يرتفع إلى 3000 دينار ومطالبات شعبية بخفضها
⋙ السلطات الأمريكية تحقق في تهرب ترامب من الضرائب
⋙ القوات الامنية تنفذ حملات دهم وتفتيش بحثاً عن الاسلحة في مدينة الصدر
⋙ فوز أميركيين وبريطاني بجائزة نوبل للكيمياء
⋙ التغيير تنتقد نواب حزبها في بغداد وتشكك بتصويتها
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو 2 .. قبل قليل حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد
⋙ بالفيديو: سوق الحبوبي يثير الجدل في كربلاء!
⋙ بالصور.. تلاميذ مدرسة ابتدائية مع اوليائهم ينظمون وقفة احتجاجية وسط البصرة
الأكثر شيوعا