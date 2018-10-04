ابراهيم الجندي - ما ذنب الكفار اذا كان الله ختم علي قلوبهم ؟

2018/10/04 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثانية نواصل سلسلة مقالاتنا حول القرآن بطرح أسئلة حول الايات من الاولي حتي العشرين من سورة البقرة ، تم عرض تلك الأسئلة بالفيديو علي قناة ( مجرد سؤال) علي يوتيوب ، نعيد نشرها علي الحوار المتمدن مع اضافة تساؤلات متابعي القناة لتكتمل الفائدة ، لعلها تكون بداية لفتح افاق جديدة لفهم النص القرآني .ألم ..بداية سورة البقرة ..قال بعض الفقهاء انها بداية للسور و اخرين قالوا انها اس......

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