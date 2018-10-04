2018/10/04 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد جسور محافظة #خوزستان على نهر #كارون جنوب ايران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياضة أم مغامرة ؟) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياضة أم مغامرة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).