الحلبوسي يلتقي غدا رئيس الوزراء المصري والامين العام للجامعة العربية

2018/10/04 | 02:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكد مصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيلتقي يوم غد الخميس، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط.ويزور الحلبوسي القاهرة حاليا، اذ شارك في مؤتمر البرلمانات العربية يوم امس الاربعاء، حيث القى كلمة دعا فيها إلى وضع برنامج عربي واسع وشامل للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

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