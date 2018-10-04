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المصري البورسعيدي يفشل في الفوز ذهاباً على فيتا كلوب
2018/10/04 | 02:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسيطر المصري على أغلب فترات اللقاء ولاحت لمهاجميه عدة فرص لحسم النتيجة خاصة الثلاثي محمود وادي وإسلام عيسى وأحمد شكري والبديل أحمد جمعه، إلا أن تألق دفاع الضيوف وحارس مرماهم حال دون ذلك.

وتقام مباراة الإياب في 24 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في كينشاسا.  

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