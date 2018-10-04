فاروق يوسف: حزب الدعوة خرج من الحكم لكنه يسيطر على مفاصل الدولة من خلال عبد المهدي

2018/10/04 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حدث في العراق على المستوى السياسي لا يمكن حصره بهزيمة ما سمي بمشروع الإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في بنية الدولة، بل بتجاوز ذلك إلى رسم صورة كالحة لمستقبل العراق.

هكذا بدأ الكاتب المعروف ، فاروق يوسف مقاله الجديد تحت عنوان" حكومة عراقية ضعيفة يحميها الحشد الشعبي" موجها طلقات قوية لحكومة عبد المهدي التي كلف بتشكيلها.



قائلا إنها خرجت بصفقات غير معروفة

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