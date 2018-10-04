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مقتل سيدة رميًا بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في البصرة
2018/10/04 | 02:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء أمس الأربعاء، بأن امرأة قتلت بهجوم مسلح نفذه مجهولون ضمن سلسلة حوادث تصفية جسدية تربك الأمن في المدينة التي عاشت الأشهر الماضية على صفيح ساخن.

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