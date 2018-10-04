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فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق ميسان
2018/10/04 | 02:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مصدر في الدفاع المدني، إن حريقًا كبيرًا اندلع في وقت متأخر من مساء الأربعاء بمصفاة قرب حقل نفطي في ميسان.

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