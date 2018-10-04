2018/10/04 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت إستونيا تدفعات لرؤوس أموال خارجية بنحو 1.1 تريليون يورو (1.27 تريليون دولار) بين عامي 2008 و 2017، فيما يظهر نشاط غسل الأموال في البلاد.

وكان بنك "دانسكي" الدانمركي قد تورط في في قضية غسل الأموال عبر وحدته العاملة في أستونيا.

وذكر البنك المركزي في إستونيا، اليوم الأربعاء، أنه من بين حوالي تريليون دولار تدفقت من خلال البنوك في إستونيا خلال تلك الفترة، تضمنت معاملات للمواطنين وغير المقيمين.

كما ذكرت أيضاً بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، أن دولتي لاتفيا وقبرص قد شهدتا أيضاً تدفقات هائلة نحو 2.8 تريليون يورو، و3.4 تريليون يورو على التوالي خلال الفترة من 2008 حتى 2015.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة إستونيا نحو 25 مليار دولار في العام الماضي، ما يشير إلى أن معظم هذه التدفقات النقدية الوافدة غير مرتبطة بالنشاط الاقتصادي في البلاد.

وبدأت فضيحة غسل الأموال بعد أن اعترف "دانسكي" بأن الكثير من التدفقات غير المقيمة التي تصل إلى 235 مليار دولار بين عامي 2008 و 2015 يمكن اعتبارها مشبوهة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قد ذكر أن منطقة اليورو في حاجة إلى توحيد القواعد لمكافحة غسل الأموال، وذلك بعد وجود حالات غسل الأموال الشهيرة في بنوك بدول الاتحاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنوك إستونيا تستقبل تريليون دولار بين عامي 2008 و2017) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنوك إستونيا تستقبل تريليون دولار بين عامي 2008 و2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).