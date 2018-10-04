2018/10/04 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا في الميستايا يوم الأحد القادم 7 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2018-2019.





سيدخل البلاوجرانا اللقاء وهو منتشٍ بانتصاره على توتنهام في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19 بنتيجة (4-2)، ليُصبح بذلك في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الإنتر صاحب الانتصارين أيضاً، أما الخفافيش فكانت رحلتهم في أوروبا في نفس المسابقة إلى أولد ترافورد، وعادوا بنقطةٍ ثمينةٍ من تعادلٍ سلبي مع مانشستر يونايتد وضعهم في المركز الثالث في مجموعتهم خلف الشياطين الحُمر ويوفنتوس صاحب العلامة الكاملة.



اختيارات المحررين ليس بياتيك! ما هو النطق الصحيح لاسم "ليفاندوفسكي الجديد" هداف جنوى؟ كيف بدأت أزمة جماهير صلاح وماني؟ وما هي آخر تطوراتها؟ لماذا يعد تراجع مستوى محمد صلاح خبر سار لليفربول؟ كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة

على الصعيد المحلي لم يفز برشلونة في آخر 3 مبارياتٍ له، لكنه ظل على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف بنفس العدد من النقاط، أما فالنسيا فمسيرته في الليجا سيئةً جداً، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاطٍ جمعهم من 5 تعادلاتٍ وانتصارٍ واحدٍ وهزيمةٍ واحدة، وسيكون عليه الخروج من لقاء الكتلان بنتيجةٍ إيجابيةٍ تُحافظ على حظوظه للعودة للمربع الذهبي.





كوتينيو: جئنا لويمبلي لإنهاء أسبوعنا السيئ

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً بخصوص مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

فالنسيا - برشلونة ميستايا

الأحد 7 أكتوبر 2018 ميلادياً، 27 محرم 1440 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية خوسيه جونزاليس beIN SPORTS HD 3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني 2018-19) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني 2018-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).