البنتاغون يعلق على تسليم صواريخ

2018/10/04 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تسليم منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى سوريا، بأنها "غير مسؤولة".

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