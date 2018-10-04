English | كوردى


البنتاغون يعلق على تسليم صواريخ
2018/10/04 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تسليم منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى سوريا، بأنها "غير مسؤولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يعلق على تسليم صواريخ "إس-300" إلى سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يعلق على تسليم صواريخ "إس-300" إلى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عون والحريري يتفقان على تسريع تشكيل الحكومة
⋙ القنصلية السعودية في إسطنبول تعلق على اختفاء خاشقجي
⋙ روسيا تنشر أكثر من 10 أنظمة جديدة لرصد الأجسام الفضائية
⋙ الولايات المتحدة: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم
⋙ "الداخلية اليمنية": لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي أعمال تخريب تطال مؤسسات الدولة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... فنان مصري شهير يعلن إصابته بالسرطان
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ونابولي في دوري الأبطال
⋙ (بالصور) أول مطبخ مجاني للفقراء في الفلوجة
الأكثر شيوعا