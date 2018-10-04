2018/10/04 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تسليم منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى سوريا، بأنها "غير مسؤولة".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يعلق على تسليم صواريخ "إس-300" إلى سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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