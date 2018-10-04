ليبيا... إغلاق مطار بنينا الدولي ونقل جميع الرحلات لمطار أخر

2018/10/04 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، في مدينة البيضاء، شرقي البلاد، يوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، أغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي البلاد، مشيراً إلى أن إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية بمطار بنينا الدولي ستعود الرحلات لمطار الأبرق.

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