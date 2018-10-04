2018/10/04 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الوزراء اليمنى، اليوم الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي للتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية.

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