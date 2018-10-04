موعد مباراة المصري ضد فيتا كلوب في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018

2018/10/04 | 02:52

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يحل المصري ضيفاً على فيتا كلوب باستاد ديس مارتيرس بكينشاسا يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 15 صفر 1440 هجرياً، وذلك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018.





انتهى لقاء الإياب الذي احتضنه استاد بورسعيد بالتعادل سلبياً بين الفريقين، وهذا يعني أن زعيم القناة لا يحتاج إلا للتعادل إيجابياً أو الانتصار بأي نتيجة للصعود للنهائي، أما الدلافين فلا يكفيهم إلا الفوز لخطف بطاقة التأهل، وفي حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي سيتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد هوية طرف النهائي.



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استهل المصري مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الذي واجه فيه جريت بافالوز وتخطاه بمجموع نتائج (5-2)، ثم قابل سيمبا في الدور الأول وتعادل معه في مجموع المباراتين بنتيجة (2-2)، فصعد بعد أن رجحت الأهداف التي سجلها خارج أرضه كفته، وفي المُلحق المؤهل لدور المجموعات قابل زعيم القناة مونانا وتعادل معه ذهاباً بهدفٍ لمثله، ثم انتصر عليه في الإياب بهدفين لهدف.





أوقعت قرعة دور المجموعات المصري في المجموعة الثانية رفقة نهضة بركان والهلال وسونجو، ونجح في التأهل كوصيف خلف الفريق المغربي الذي تصدر المجموعة، وفي ربع النهائي واجه أبناء حسام حسن اتحاد العاصمة الجزائري وانتصروا عليه ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة (1-0).





الكونفدرالية - المصري يصعب من مهمته في التأهل ويتعادل سلبيًا أمام فيتا كلوب

موعد مباراة المصري ضد فيتا كلوب والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

فيتا كلوب - المصري ديس مارتيرس

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ميلادياً، 14 صفر 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب بيرنارد كاميلي

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