مؤشر الأداء في الليج 1 - بيرتراند تراوري وفالكاو يبهران منيرين الجولة السادسة

2018/10/04 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب ليون بقوة هذا الأسبوع، فبعد فوزه المبهر "2-1" على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أبدع أيضًا في الليج 1 مطيحًا بأولمبيك مارسيليا في ختام الجولة ال6.

الأسمراني الموهوب "بيرتراند تراوري" تألق بشكل لافت في هذا اللقاء مثبتًا أن بقاءه على دكة البدلاء في ملعب الاتحاد كان أمرًا لا يليق به أبدًا.



مستويات اللاعب كانت خارقة، حيث سجل هدفين وتناغم تمامًا مع رفاقه في صناعة الفرص.

ذو ال23 ربيعًا اعتلى قائمة مؤشر الأداء المقدمة من أوبتا وبإحصائيات عالية جدًا، فقد هز ملعب "جروباما" منذ البداية ولعب دورًا جوهريًا في الهدف الافتتاحي لحسام عوار، قبل أن يبدأ استعراض عضلاته في الشوط الثاني سواءً بزيارته الشباك في مناسبتين أو فواصله المهارية في الثلث الأخير من الملعب.



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وعاد الكولومبي القناص "راداميل فالكاو" ليظهر معدنه النفيس، فقد كان أحد أبطال مواجهة نيم والتي انتهت بالتعادل "1-1".



مهاجم أتلتيكو مدريد عاد لمعانقة الشباك بهدف رائع من تسديدة قوية وفي غاية الدقة كما هدد مرمى الخصم عدة مرات ودخل إثر ذلك القائمة كوصيف

وحل زميله "يوسف أيت بناصر" في المركز العاشر بعدما قام بعمل جيد في وسط الميدان وخاصة على مستوى افتكاك الكرات واسترجاعها بشكل أفسد عددًا من هجمات الخصم.



وقد كان المركز الثالث هذا الأسبوع من نصيب جناح بوردو "كاراموه"، فقد قدم من دكة البدلاء ليسجل مضاعفًا الغلة ارفاقه "2-0" كما قام زميله "نيكولاس دي بريفيل" بنفس الشيء حين وقع على الهدف الثالث في الوقت المبدد، حاصلاً بذلك على المقعد الرابع.

ومع الغيني "فرونسوا كامانو" الحاضر في المركز ال8 نتيجة لهدفه الافتتاحي وتمريرته الحاسمة، يُبح نادي بوردو ممثلاً في القائمة ب3 عناصر وذلك أكثر من أي ناد آخر.وكيف لا يكون "كيني لالا" حاضرًأ هو الآخر وقد تألق أمام أميان بعدما سجل من ضربة حرة مباشرة في غاية الجمال مساهمًا في انتصار فريقه "3-1" بطريقة راقية جدًا.

وترك الدولي المغربي "فيصل فجر" أيضًا اسمه راسخًا هذا الأسبوع في الليج1، فقد سجل لكان هدفًا مميزًا، إلا أنه لم يكن بفائدة كبرى جراء تفوق الأخضر سانت إيتيان في نهاية المطاف.

ويكمل لنا لاعب نانت "كاليفا كوليبالي" قائمة مؤشر الأداء لهذه الجولة بحصيلة 86,2 والناتجة عن مجهوداته الكبيرة وهدفه في شباك ليل، غير أن ما قام به لم يكن كافيًا لمنح فريقه نتيجة إيجابية.



(الخسارة 2-1)

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