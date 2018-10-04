إينسيني: أعرف الطريق لشباك أليسون وننفذ أفكار أنشيلوتي

2018/10/04 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أكد لورينيزو إينسيني أن نابولي كان يحتاج الفوز مهما كلفه الأمر أمام ليفربول في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وحقق نابولي فوزًا قاتلاً بفضل هدف إينسيني في الدقيقة 90، ليخطف صدارة المجموعة الثالثة، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي وسرفينا زفيدزا الصربي.

إينيسني تحدث بعد الفوز: "أمر رائع للفوز بتلك الطريقة، أداء رائع للفريق وحصلنا على ما أرادناه، سنستمتع بالفوز قليلاً لأننا غدًا سنركز للقاء ساسولو، وهو لقاء آخر صعب".



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وحقق باريس سان جيرمان في الجولة ذاتها بسداسية مقابل هدف، ليحقق الفوز الأول في المجموعة.

لسان حال ميسي 🗣"في ويمبلي لينا حكايات" ✨😀#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dlG9XxeYEC

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 3, 2018وأردف الإيطالي القصير: "مجموعة صعبة، ودائما ما تكون، لكن نريد أن نضع بصمتنا ونضع الضغط على الخصم".

وتابع عن التسجيل في شباك أليسون: "أنه حارس كبير، وأنا سعيد لأنني أواصل التسجيل في شباكه، لقد ركزت جيداً، ليس للتسجيل، لأنه كان من الأهم فوز نابولي وجعل الجماهير سعداء".

وأتم عن خطط أنشيلوتي الفنية في اللقاء: "لقد غير الكثير، وهو يعمل على وضع الأفكار ونحن ننفذ".

إبرا كادابرا ..



لازال في الحكاية بقية ✨ pic.twitter.com/W0g1qJGxlQ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 3, 2018ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 4 نقاط، عقب التعادل في صربيا أمام سرفينا زفيدزا، بينما يتوقف رصيد الريدز عند 3 نقط بعد الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان.





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