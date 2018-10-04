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2018/10/04 | 03:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تسليم منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى سوريا، بأنه "غير مسؤول".

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