2018/10/04 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة الاتحاد ضد أحد في الجولة الخامسة من الدروي السعودي للمحترفين 2018-2019، وذلك يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 10 صفر 1440 هجرياً.





سيدخل الاتحاد هذه اللقاء وهو متزيل جدول الترتيب في المركز ااخير برصيد نقطة واحدة بعد أربع مباريات له في الدروي تعادل في واحدة وخسر ثلاث مباريات، الاتحاد يدخل هذه المباراة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه خاصًة بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة اختيارات المحررين ليس بياتيك! ما هو النطق الصحيح لاسم "ليفاندوفسكي الجديد" هداف جنوى؟ كيف بدأت أزمة جماهير صلاح وماني؟ وما هي آخر تطوراتها؟ لماذا يعد تراجع مستوى محمد صلاح خبر سار لليفربول؟ كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة

على الجانب الآخر فريق أحد الذي يدخل هذه اللقاء ويحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة جمعها من ثلاث هزائم وتعادل وحيد متقدماً على الاتحاد بمركز واحدة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب .





موعد مباراة الاتحاد ضد أحد والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

الاتحاد - أحد مدينة الملك عبد الله الرياضية

الأحد 19 أكتوبر 2018 ميلادياً، 10 صفر 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد KSA Sport HD 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أحد في الدروي السعودي للمحترفين 2018-19) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أحد في الدروي السعودي للمحترفين 2018-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).