عاجل| الجيش اليمني يعلن سيطرته على عدة مناطق في صعدة

2018/10/04 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الوطني اليمني يعلن السيطرة على جبال الأسود وجبال غرة وسلاسل جبلية لجبال المصانع وقرية محديد في صعدة

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