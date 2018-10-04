اليمن... الداخلية توجه تحذير للمجلس الانتقالي الجنوبي

2018/10/04 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.

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