لاعب الشهر الصاعد في آسيا | سيرجينيو - تأقلم سريع مع كاشيمًا أنتلرز وإبداع محلي وقاري

2018/10/04 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ قدومه مطلع شهر أغسطس قادمًا من سانتوس البرازيلي ومهاجم كاشيما أنتلرز "سيرجينيو" يبصم على مستويات جد مميزة سواءً محليًا أو في دوري أبطال آسيا.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا فعال جدًا، إذ لا يتهور في تسديد الكرات أو يتسرع في اتخاذ القرار، إنما يركز بشكل رائع ويعرف جيدًا من أين تؤكل الكتف.

ويتميز راقص السامبا هذا بمهارات عالية في التسديد، ما مكنه من التسجيل في إحدى المناسبات بقذيفة في غاية الجمال من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لرشاقته وتحركه المستمرة لمباغتة الدفاع والتناعم مع رفاقه في صاعة الفرص اختيارات المحررين ليس بياتيك! ما هو النطق الصحيح لاسم "ليفاندوفسكي الجديد" هداف جنوى؟ كيف بدأت أزمة جماهير صلاح وماني؟ وما هي آخر تطوراتها؟ لماذا يعد تراجع مستوى محمد صلاح خبر سار لليفربول؟ كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة

وعلى مستوى شهر سبتمبر تمكن سيرجينو من تسجيل هدفين في الدوري الياباني وذلك رعم مشاركته في معظم الأحيان كاحتياطي، أما في دوي أبطال آسيا له هدفين وتمريرة حاسمة، بل وله الفضل في الوصول للمربع الذهبي هذا.

إمكانيات اللاعب جيدة جدًا وبمجرد المشاركة بانتظام والاستئناس مع الأجواء بشكل أكبر في كاشيما أنتلر، بإمكانه أن ينفجر ويمتع المتتبعين أكثر وأكثر.





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