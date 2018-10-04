2018/10/04 | 04:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يكشف خطورة "الطرود" التي أُرسلت لماتيس كشفت مسؤولة أميركية، عن مدى خطورة الطرود التي تلقتها وزارة الدفاع "البنتاغون" هذا الأسبوع، مرسلة على وجه التحديد إلى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت، إن الفحوص أثبتت أن الطرود كانت تحتوي على مادة يشتق منها سم الريسين، لكنها لم تضم هذا السم القاتل.ورصد مركز البريد في البنتاغون، الاثنين الماضي، طرودا مشبوهة موجهة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وقائد البحرية الأميرال جون ريتشاردسون.وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.من ناحية أخرى، قال الجهاز السري الأميركي أنه رصد "طردا مشبوها" موجها إلى الرئيس دونالد ترامب الاثنين الماضي.وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس إن "البيت الأبيض لم يتسلم الطرد لأنه لم يدخل مطلقا البيت الأبيض".ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلا حتى لو بجرعات صغيرة جدا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بـ6 آلاف مرة من الزرنيخ، ولا ترياق له.

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