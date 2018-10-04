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تفاصيل زيارة ميركل إلى إسرائيل لمدة 24 ساعة
2018/10/04 | 04:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى إسرائيل فى زيارة تستمر 24 ساعة وتشمل عقد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ستتناول ملف إيران والصراع فى الشرق الأوسط.

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