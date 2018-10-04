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الولايات المتحدة: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم
2018/10/04 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشادت الولايات المتّحدة الثلاثاء بردّ الفعل «القوي» الذي أقدمت عليه باريس بفرضها عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا واتّهامها علانية وزارة الاستخبارات

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