الولايات المتحدة: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم

2018/10/04 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الولايات المتّحدة الثلاثاء بردّ الفعل «القوي» الذي أقدمت عليه باريس بفرضها عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا واتّهامها علانية وزارة الاستخبارات

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