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روسيا تنشر أكثر من 10 أنظمة جديدة لرصد الأجسام الفضائية
2018/10/04 | 04:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه سيتم نشر أكثر من 10 أنظمة ليزر بصرية وراديو جديدة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية في روسيا بحلول عام 2020.

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