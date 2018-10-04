القنصلية السعودية في إسطنبول تعلق على اختفاء خاشقجي

2018/10/04 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول أنها تتابع ما ورد في عدد من وسائل الإعلام، عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

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