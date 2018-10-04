عون والحريري يتفقان على تسريع تشكيل الحكومة

2018/10/04 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عون والحريري يتفقان على تسريع تشكيل الحكومةالقاهرة – قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إنه اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على “تسريع تشكيل الحكومة”.وأوضح الحريري عقب لقائه عون في قصر الرئاسة شرق بيروت، أن “اللقاء تمحور حول الوضع الحكومي واتفقنا على تسريع ملف التشكيل بسبب الأوضاع الاقتصادية”.وأضاف “الأمور إيجابية وأنا متفائل وسيكون هناك لقاء ثان (مع رئيس الجمهورية ميشال عون) قريبا”.وعزت مصادر سياسية لبنانية تفاؤل الحريري الى نضج طبخة سياسية تمهد لتشكيل الحكومة خلال الأيام القريبة المقبلة.وقالت ان المزاج الإقليمي والدولي يشجع على الإسراع في تشكيل الحكومة الأمر الذي دفع الكتل السياسية اللبنانية الى تقديم تنازلات من اجل تسهيل مهمة الحريري في اعلان حكومته.وفي غضون ذلك رفض وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي التعليق على دعوة الرئيس عون إلى تشكيل حكومة أكثرية، واكتفى بالتأكيد أن “الحريري هو المكلف بتشكيل الحكومة ، قائلا «نعتقد أنه يرفض تماما السير بمقترح حكومة الأكثرية”.

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