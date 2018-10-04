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القبض على عصابة تقوم بعمليات خطف ومساومة بمدينة بغداد
2018/10/04 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مركز الاعلام الامني عن القبض على عصابة تضم ستة اشخاص تقوم بعمليات خطف ومساومة بمدينة بغداد.

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