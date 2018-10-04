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نائب عن الحزب الديمقرطي الكردستاني: لن نتخذ مواقف سلبية من العملية السياسية لأننا جزء أساسي منها
2018/10/04 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال النائب عن الحزب الديمقرطي الكردستاني بشار الكيكي الى أن حزبه لن يتخذ مواقف سلبية من العملية السياسية لانه جزء اساسي منها، بعد خسارته للمنصب.

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