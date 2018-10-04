الحلبوسي يلتقي رئيس الوزراء المصري ويبحث معه عدة ملفات منها التأشيرة والطلبة العراقيين

2018/10/04 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيسُ مجلسِ النوابِ محمد الحلبوسي، اليومَ الخميس، رئيسَ مجلسِ الوزراءِ المصري مصطفى مدبولي بمقرِّ المجلسِ في القاهرةِ، وبحثَ معه العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدينِ ولاسيَّما تفعيلُ الجانبِ الاقتصادي، وتسهيلُ الإجراءاتِ على مستوى التأشيرةِ بين البلدينِ، وسيرُ أوضاعِ الطلبةِ العراقيين في مصرَ، فضلًا عن فتحِ الملحقيةِ الثقافيةِ في القاهرة.وفي مستهلِّ اللقاءِ أشادَ الرئيسُ الحلبوسي بعمقِ العلاقةِ التأريخيةِ بين العراقِ ومصر، داعيًا الرئيسَ مدبولي إلى زيارةِ العراقِ؛ للاطلاعِ على الجوانبِ التي يمكنُ تفعيلُها بين البلدينِ، خصوصًا الاقتصاديةُ منها، التي تُعنى بإعمارِ المدنِ المدمَّرةِ في المرحلةِ المقبلة. من جانبِه أعربَ رئيسُ الوزراءِ مصطفى مدبولي عن سعادتِهِ باستعادةِ العراقِ لموقعِهِ الدولي والإقليمي بعد تعافيه من الإرهابِ والقضاءِ عليه، وأكَّدَ دعمَ بلادِه لتوفيرِ جميعِ أشكالِ الدعمِ لإعادةِ إعمارِ البلاد.

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