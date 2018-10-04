2018/10/04 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يهاتف عبد المهدي لبحث عملية تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد/...بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس ، مع رئيس الحكومة المكلف، عادل عبد المهدي، تشكيل الحكومة الاتحادية، فيما وصفه بأنه "صديق لشعب كردستان".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لبارزاني، أن الأخير "اتصل هاتفياً برئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لبحث عملية تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وأضاف البيان، أن "بارزاني وصف عبد المهدي، خلال الاتصال، بأنه مناضل عتيد وصديق لشعب كردستان".

ولفت إلى أن "بارزاني عبر خلال الاتصال عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتمنى له النجاح في المهام الموكلة اليه".انتهى 1

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