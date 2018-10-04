الحلبوسي يبحث مع رئيس الوزراء المصري تسهيل تأشيرة السفر بين البلدين

وأشاد الحلبوسي بـ" عمقِ العلاقةِ التاريخية بين العراقِ ومصر"، داعيًا الرئيسَ مدبولي إلى "زيارةِ العراقِ؛ للاطلاعِ على الجوانبِ التي يمكنُ تفعيلُها بين البلدينِ، خصوصًا الاقتصاديةُ منها، التي تُعنى بإعمارِ المدنِ المدمَّرةِ في المرحلةِ المقبلة".من جانبِه أعربَ رئيسُ الوزراءِ مصطفى مدبولي عن "سعادتِهِ باستعادةِ العراقِ لموقعِهِ الدولي والإقليمي بعد تعافيه من الإرهابِ والقضاءِ عليه"، مؤكدا دعمَ "بلادِه لتوفيرِ جميعِ أشكالِ الدعمِ لإعادةِ إعمارِ البلاد".
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