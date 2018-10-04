الحلبوسي يبحث مع رئيس الوزراء المصري تسهيل تأشيرة السفر بين البلدين

2018/10/04 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال لقائه رئيس مجلسِ الوزراءِ المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، تفعيل الجانب الاقتصادي و اوضاع الطلبة العراقيين.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " رئيسُ مجلسِ النوابِ محمد الحلبوسي، التقى ، اليوم، رئيسَ مجلسِ الوزراءِ المصري مصطفى مدبولي بمقرِّ المجلسِ في القاهرةِ، وبحثَ معه العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدينِ ولاسيَّما تفعيلُ الجانبِ الاقتصادي، وتسهيلُ الإجراءاتِ على مستوى التأشيرةِ بين البلدينِ، وسيرُ أوضاعِ الطلبةِ العراقيين في مصرَ، فضلًا عن فتحِ الملحقيةِ الثقافيةِ في القاهرة".

وأشاد الحلبوسي بـ" عمقِ العلاقةِ التاريخية بين العراقِ ومصر"، داعيًا الرئيسَ مدبولي إلى "زيارةِ العراقِ؛ للاطلاعِ على الجوانبِ التي يمكنُ تفعيلُها بين البلدينِ، خصوصًا الاقتصاديةُ منها، التي تُعنى بإعمارِ المدنِ المدمَّرةِ في المرحلةِ المقبلة".من جانبِه أعربَ رئيسُ الوزراءِ مصطفى مدبولي عن "سعادتِهِ باستعادةِ العراقِ لموقعِهِ الدولي والإقليمي بعد تعافيه من الإرهابِ والقضاءِ عليه"، مؤكدا دعمَ "بلادِه لتوفيرِ جميعِ أشكالِ الدعمِ لإعادةِ إعمارِ البلاد".

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