الديمقراطي الكردستاني: تعرضنا للغدر من القوى السياسية باختيار صالح وندرس خيارات 'تصحيح المسار'

2018/10/04 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اتهم النائب عن الديمقراطي الكردستاني، بيار طاهر، اليوم الخميس، الاحزاب الشيعية والسنية بالتنصل عن حزبه و"غدرهم له"، مبينا ان الديمقراطي لن يصدر منه رد انفعالي ولكن سيدرس تصحيح المسار.

وقال طاهر لـ"الغد برس"، إن "رئيس الجمهورية العراقي يجب ان يحظى بموافقة اغلبية كردية والمنصب مخصص للمكون الكردي وفق العرف الدستوري المتفق عليه".وأضاف ان "اختيار برهم صالح لرئاسة الجمهورية بعدم موافقة الاغلبية الكردية بداية اختيار اشخاص لا يمثلون المكون القومي واعادة انتاج اشخاص يشبهون طه محيي الدين الذي كان مسؤولا شكليا في الدولة العراقية"، مؤكدا ان "صالح لم يمثل الكرد وانما القوى الاخرى".واكد ان "الديمقراطي الكردستاني تعرض للغدر من القوى السياسية الاخرى الشيعية والسنية الذين تنصلوا عليه بسبب عدم التزام بعض اعضائها بتوجيهات كتلهم على عكس ذلك وجدنا التزام الديمقراطي الكردستاني عند اختيار رئيس البرلمان والمسؤولين الاخرين".وأشار الى ان "المشاورات ستكون مستمرة والحزب الديمقراطي الكردستاني لديه سياسة عامة لن يصدر منه اي رد فعل انفعالي ولكن سيدرس جميع الخيارات وما يمكن اجراءه من اجل تصحيح مسار".

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