سبب سعادة رئيس ريال مدريد بفوز برشلونة على توتنهام !

2018/10/04 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز "سعيد" بانتصار برشلونة على توتنهام هوتسبير في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا.وأوضحت الصحيفة الإسبانية، وفقاً لموقع "سبورت 360"، أن خروج توتنهام من مرحلة المجموعات سوف يُسعد بيريز، لأن ذلك من شأنه أن يُسهل عملية التعاقد مع هاري كين خلال شهر يناير المقبل، سيما وأن الفريق الملكي يعاني من عقم تهديفي غير مسبوق في العقد الجاري.

وتابعت الصحيفة، أن هاري كين بإمكانه أن يشارك مع ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حال تم إغلاق الصفقة بنجاح، مع العلم أن القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي، لم تعد تعرقل مشاركة اللاعبين مع أندية مختلفة في نسخة واحدة.يشار إلى أن برشلونة فاز أمس الأربعاء على مضيفه توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر البلوغرانا مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن انتر ميلان الإيطالي.

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