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الجعفري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة العراق في مجال الاعمار
2018/10/04 | 12:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع

بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساعدة العراق في مجال الاعمار.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الخميس، أن ” الجعفري التقى على هامش اجتماعات الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث مع ايضا  الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية في إسناد العراق بالمجالات كافة”

واشار البيان الى أنه ” جرى التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود والتنسيق لمساعدة العراق في مجال إعادة الإعمار وإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها”.

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