مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون بث مباشر

2018/10/04 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهدة مباراة سان جيرمان وليون ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي متاحة في بث مباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة سان جيرمان وليون بث مباشر

موعد مباراة سان جيرمان وليون

يستضيف سان جيرمان وأولمبيك ليون يوم الأحد انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 6

مشاهدة مباراة سان جيرمان واولمبيك ليون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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التقديم الفني للمباراة

ينشد باريس سان جيرمان الانفراد بالرقم القياسي لأفضل انطلاقة موسم في تاريخ الدوري الفرنسي عندما يستضيف الاحد على ملعب بارك دي برانس ليون احد فرق المقدمة في المرحلة التاسعة.

حقق فريق العاصمة الفرنسي العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مبارياته الثماني منذ مطلع الموسم الحالي ليعادل رقما قياسيا قديما مسجلا بإسم أولمبيك ليل موسم 1936-37.



أما ليون فيحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

ويدخل الفريقان المباراة على طرفي نقيض، فسان جيرمان منتشي من فوزه الساحق على النجم الأحمر الصربي 6-1 في دوري أبطال أوروبا بفضل ثلاثية لنجمه البرازيلي المتألق نيمار، في حين عاد ليون من بعيد ونجح في قلب تخلفه صفر-2 امام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني الى تعادل 2-2.ويتصدر نيمار ترتيب هدافي بطولة فرنسا برصيد 7 أهداف في 8 مباريات.

واشاد مدرب سان جيرمان الالماني توماس توخل بنيمار بعد عرضه الرائع ضد النجم الاحمر بقوله "انه لاعب استثنائي.



لقد اعجبتني الجهود الذي بذلها الفريق بأكمله، لكن نيمار كان استثنائيا.



تشعر بأنه جائع

في كل مباراة، يريد ان يكون حاسما، أن يسترجع الكرة وأن يكون في صلب اللعب".

وكان نيمار تطرق الى علاقته الوطيدة مع توخل خلال الاسبوع الماضي بقوله "صحيح أنه جاء بشيء جديد الى باريس سان جيرمان.



منذ محادثتنا الأولى، أدركت أنه شخص قادر على النجاح، وهو يريد إظهار أفضل وجه له.



أنا أعرف من هو، إنه يعرف تماما أين يريد الذهاب.



إنها تجربة رائعة أن أعمل معه".

وأقر نيمار بأنه لم يبلغ بعد كامل لياقته البدنية مشيرا الى أنه "في طور البحث، في كل مباراة، كل يوم، عن كيفية تحسين نفسي جسديا وفنيا".

في المقابل، قدم ليون مستوى متذبذبا محليا وخسر نقاطا امام فرق متواضعة امثال كاين (2-2) الشهر الماضي ثم في المرحلة الاخيرة على أرضه ضد نانت (1-1)، لكنه يستطيع مفاجأة الكبار في بعض الأحيان كما فعل عندما ألحق الهزيمة بمانشستر سيتي الانكليزي ومدربه الاسباني بيب غوارديولا 2-1 في عقر داره في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

ويتألق في صفوف ليون صانع ألعابه نبيل فقير، وموسى ديمبيلي المنتقل اليه في اليوم الأخير من باب الانتقالات الصيفية قادما من سلتيك الاسكلتندي بالإضافة الى الجناح الهولندي ممفيس ديباي.

موناكو ومرسيليا الجريحان

ويبحث فريقا موناكو ومرسيليا اللذان نافسا بقوة على المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية الموسم الماضي عن وضع حد لسلسة نتائج سيئة في الآونة الأخيرة عندما يستقبلان رين وكاين تواليا.

ويحتل فريق الامارة المركز الثامن عشر ولم يفز سوى مرة واحدة في ثماني مباريات هذا الموسم وهو

مني بخسارته الثانية في دوري الأبطال بعد سقوطه الكبير امام بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة الاربعاء وقبلها بثنائية نظيفة أمام سانت اتيان في الدوري المحلي.

وخسر موناكو افضل عناصره في الموسمين الاخيرين، بانتقال البرتغالي برناردو سيلفا وبناجمين مندي الى مانشستر سيتي الانكليزي، والبرازيلي فابيانو الى ليفربول الانكليزي، وتوما ليمار الى اتلتيكو مدريد الاسباني.

اما مرسيليا، فسقط بدوره سقوطا مدويا امام ليل بثلاثية مماثلة في الجولة الاخيرة، لكنه يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وتفتتح المرحلة بلقاء تولوز ونيس الجمعة، في حين يلعب السبت ليل مع سانت اتيان، واميان مع ديجون، نيم مع رينس، انجيه مع ستراسبورغ وغانغان مع مونبلييه، ويتواجه بوردو مع نانت الاحد.

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