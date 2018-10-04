الرئيس البارزاني يعلن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة

2018/10/04 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن الرئيس مسعود البارزاني، خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة، عادل عبدالمهدي، عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما وصفه بأنه صديق لشعب كوردستان.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس مسعود البارزاني، "ان البارزاني اتصل هاتفياً بالدكتور عادل عبدالمهدي، واصفاً اياه بالمناضل العتيد والصديق لشعب كوردستان".وأعرب البارزاني بحسب البيان، "عن إطمئنانه تجاه حرص ومراعاة عبد المهدي الدائمين على مصالح العراق وكوردستان، كما أعلن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً له النجاح.والموفقية في مهامه".

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