مهاجم نابولي يتعرض للسرقة بعد مباراة ليفربول

2018/10/04 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتعرض المهاجم البولندي لنادي نابولي الإيطالي أركاديوز ميليك، للسرقة أثناء عودته إلى منزله بعد الفوز على ليفربول، يوم أمس الأربعاء.وأوضح الموقع الإيطالي أن الشرطة الإيطالية بدأت التحقيق في الحادث، وفقاً لموقع "كورة".

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