الحكومة الإيطالية توافق على خفض مستهدف عجز الموازنة بعد 2019

2018/10/04 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت الحكومة الإيطالية على خفض مستهدف عجز الموازنة بعد انقضاء عام 2019، وذلك مع حالة عدم يقين أحاطت تلك المسألة في الأيام الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء أن الحكومة قررت تعديل مستهدفاتها للعجز مع توقعات بأن تبلغ نسبته إلى الناتج الإجمالي المحلي مستوى 2.1% في 2020.

أما في 2021 فإن كونتي توقع أن يصل عجز الموازنة إلى الناتج الإجمالي المحلي مستوى 1.8%.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في الأسبوع الماضي مستهدفاتها لعجز الموازنة في 2019 عند مستوى 2.4%، كما انتشرت تقارير وقتها بأن الحكومة تستهدف تلك النسبة لموازنة عامي 2020 و2021.

لكن تقارير صحفية انتشرت أمس وأفادت أن حكومة روما تستهدف خفض إجمالي العجز إلى الناتج الإجمالي المحلي عند مستوى 2.2% في 2020، ثم إلى مستوى 2% في 2021.

وقبيل تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية أعلن وزير مالية البلاد عزمهم لخفض عجز موازنتها نسبة للناتج المحلي الإجمالي بداية من عام 2020، لكنه لم يوضح تفاصيل إضافية حول النسب المستهدفة.

كما أكد رئيس وزراء إيطاليا على أن معدل ديون البلاد إلى الناتج الإجمالي المحلي ستصل عند مستوى 126.5% بحلول 2020 مقابل مستوى 131% في الوقت الحالي.

وكشفت بيانات رسمية عن الحكومة الإيطالية أمس أن عجز الموازنة تراجع في النصف الأول من 2018 عند مستوى 1.9% مقابل مستوى 3% في الفترة المماثلة من عام 2017.

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